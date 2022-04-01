Збройні сили України «підчистили» район зосередження ворога на Київському напрямку.

Про це 1 квітня повідомив Генштаб ЗСУ, який оприлюднив відповідні фото спаленої російської техніки.

Після потужного вогневого ураження артилерією воїнам Сухопутних військ ЗСУ та Національній гвардії України вдалося спалити кілька десятків одиниць ворожих БМП, танків, бронеавтомобілів «Тайфун» та вантажівок, а також знищити живу силу противника.

Нагадаємо, що у ці дні Нацгвардія та ЗСУ продовжують звільняти від окупантів населені пункти на Київщині.

Сьогодні стало відомо про втечу ворога з ЧАЕС, Ірпеня, Бучі та Бородянки.

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