Аналог ЗНО-2022 - Шкарлет розкрив суть мультипредметного тесту

https://racurs.ua/ua/n169148-analog-zno-2022-shkarlet-rozkryv-sut-multypredmetnogo-testu.html

Ракурс

Попри воєнний стан вступна кампанія-2022 не скасовується. Замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) абітурієнти складатимуть цьогоріч його спрощений аналог — національний мультипредметний тест (НМТ).

До нього увійдуть завдання з української мови, математики, історії України.

Вступники на магістратуру складатимуть магістерський комплексний тест (МКТ), по визначених спеціальностях — магістерський тест навчальної компетентності (МТНК), по всіх інших спеціальностях — іспит у закладі освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час онлайн-брифінгу щодо вступної кампанії у 2022 році.

Одне з головних завдань цьогорічної кампанії — безпека та цифровізація. Це означає подання документів та підтвердження місця навчання через Інтернет. Інформація про документ про освіту замість самого документу. Максимум один централізований онлайн-іспит, можливість його переривання при повітряній тривозі. Індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси та фахові іспити можна проводити дистанційно, — розповів Сергій Шкарлет.



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Централізовані іспити можна буде складати в Україні (крім тимчасово окупованих територій) і в країнах Східної Європи.

Передбачені також основні, додаткові та спеціально організовані сесії централізованих іспитів. Планується запровадити можливість вступу без централізованих іспитів.