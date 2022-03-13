Чому Росію потрібно повністю відключити від SWIFT, розповів банкір

https://racurs.ua/ua/n168349-chomu-rosiu-potribno-povnistu-vidkluchyty-vid-swift-rozpoviv-bankir.html

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Через санкції Заходу проти держави-терориста лише сім банків рф відключені від системи SWIFT.

Йдеться про банки ВТБ, «Внєшекономбанк», «Росія», «Совкомбанк», «Откритіє", «Новікомбанк», «Промсвязьбанк». Відключення ключової інституції — «Сбєрбанку» — блокує Німеччина.

Україна наполягає на повному відключенні рф від світової міжбанківської системи SWIFT. Цю ідею підтримує і Велика Британія, повідомляє «Монополіст».

S.W.I.F.T. — це глобальна міжбанківська система здійснення платежів та передачі інформації. Вона дозволяє банкам з різних країн здійснювати між собою перекази відносно швидко і дешево. Завдяки цьому клієнти банків в сотнях країнах можуть оплачувати товари та послуги за кордоном, здійснювати грошові перекази зі свого рахунку на рахунки фізичних та юридичних осіб в інші країни.

Зараз клієнти семи підсанкційних банків не можуть здійснювати закордонні перекази, покупки, або розрахунки в інших країнах.

Проблеми із закордонними розрахунками є й у клієнтів інших росбанків. З країни пішли ключові платіжні системи Visa та MasterCard. В результаті російський фінансовий сектор почав переорієнтацію на свою систему «Мир» для внутрішніх транзакцій і на китайську Union Pay — для міжнародних. Її картки приймають майже 200 країн.

Однак після відключення від SWIFT всієї країни, картами Union Pay також не вдасться розрахуватися в іноземних інтернет-магазинах.

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