Чому Росію потрібно повністю відключити від SWIFT, розповів банкір

Чому Росію потрібно повністю відключити від SWIFT, розповів банкірhttps://racurs.ua/ua/n168349-chomu-rosiu-potribno-povnistu-vidkluchyty-vid-swift-rozpoviv-bankir.htmlРакурс
Через санкції Заходу проти держави-терориста лише сім банків рф відключені від системи SWIFT.
Йдеться про банки ВТБ, «Внєшекономбанк», «Росія», «Совкомбанк», «Откритіє", «Новікомбанк», «Промсвязьбанк». Відключення ключової інституції — «Сбєрбанку» — блокує Німеччина.
Україна наполягає на повному відключенні рф від світової міжбанківської системи SWIFT. Цю ідею підтримує і Велика Британія, повідомляє «Монополіст».
Зараз клієнти семи підсанкційних банків не можуть здійснювати закордонні перекази, покупки, або розрахунки в інших країнах.
Проблеми із закордонними розрахунками є й у клієнтів інших росбанків. З країни пішли ключові платіжні системи Visa та MasterCard. В результаті російський фінансовий сектор почав переорієнтацію на свою систему «Мир» для внутрішніх транзакцій і на китайську Union Pay — для міжнародних. Її картки приймають майже 200 країн.
Однак після відключення від SWIFT всієї країни, картами Union Pay також не вдасться розрахуватися в іноземних інтернет-магазинах.
В номер банківської карти зашито країну і назву банку-емітента. Тому технічно західні фінансові системи зможуть відхиляти платежі, здійснені картками UnionPay із банками-емітентами із РФ. Якщо Захід піде на такий крок, то розрахунок для росіян в цих країнах буде заблокованим. Але він залишиться можливим у країнах, що не приєдналися до санкцій, — пояснив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.