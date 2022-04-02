Какие территории захватили рашисты – Минобороны Британии опубликовало карту

https://racurs.ua/n169169-kakie-territorii-zahvatili-rashisty-minoborony-britanii-opublikovalo-kartu.html

Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало мапу захоплених територій України

Мапа ця ґрунтується на даних британської розвідки станом на 2 квітня. Червоним позначено захоплені території, штриховкою — ті, за які йде боротьба. Карта опублікована та сторінці Міноборони Британії в Twitter.

Згідно з цією мапою, Херсонська область захоплена майже повністю. У Донецькій області йдуть запеклі бої за заблокований Маріуполь.

Також точаться бої за території Луганської області. Не вщухають бої на підступах до Миколаєва, а також Запоріжжя.

Триває боротьба за Чернігів та Суми, Харків перебуває фактично в облозі. Значна частина Чернігівської області захоплена російськими військами. Шлях від Сум на Київ та частина Київської області — також під контролем підрозділів РФ.

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Міністерство оборони України не публікує узагальнену інформацію щодо розстановки сил — зокрема тому, що за багато населених пунктів точаться бої й ситуація змінюється.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ припускає, що російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської, Донецької й Луганської областей, утримуючи рубежі на захоплених територіях Київської та Чернігівської областей, аби відтягнути на них частину сил української армії.