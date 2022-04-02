Захватчики злы на путина, в армии назревают бунты. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n169168-zahvatchiki-zly-na-putina-v-armii-nazrevaut-bunty-perehvachennyy-razgovor-vraga.html

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Російські фашисти невдоволені вищим командуванням збройних сил росії й перебувають на межі божевілля.

Окупанти, які воюють в Україні, зізнаються, що нерви здають, коли щодня доводиться відправляти в рф колони вантажівок із трупами. Про це випливає з перехопленої розмови рашиста, яку 2 квітня оприлюднила Служба безпеки України.

Загарбник зізнається дружині, що «пацанов жалко и их родителей». Розповідає, що щодня відправляють по 30 вантажівок з трупами. Він роздратований, що за місяць часу їм не вдалося захопити Україну. У телефонній розмові він нецензурно висловлюється проти глави рф володимира путіна.

З розмови також випливає, що командири погрожують, що територію України російські солдати залишать, «вантажем 200», «вантажем 300» або їм світить від 7 до 12 років тюрми за дезертирство.

Дружина окупанта намагалася розрадити його. Вона розповіла, що по телевізору показували шаманку, яка ще у 2020 році передбачила війну з Україною і пообіцяла її завершення до 13 квітня.

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Нагадаємо, перехоплення телефонних розмов окупантів свідчать, що російські військовослужбовці в Україні знищують власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську». Таким чином ворог хоче створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.