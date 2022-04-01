Рашисти палять свою техніку, щоб видати її за «українську». Фото: ЗСУ

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Російські військовослужбовці в Україні знищують власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську».

Таким чином окупанти хочуть створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні. Перехоплення нових розмов окупантів свідчать, що російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксації «знищених мінометів». Про це 1 квітня повідомила Служба безпеки України.

Вороги користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомета, ані вибухівкою, — зазначають в спецслужбі.

Також на записі розмови чути, як російський офіцер вимагає від підопічних фото знищених «українських» гармат, мінометів, кулеметів.

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Нагадаємо, 31 березня в Сумській області рятувальники та Територіальна оборона підняли з дна річки російський танк, який затонув разом з екіпажем.