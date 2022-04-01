Рашисты жгут свою технику, чтобы выдать ее за «украинскую». Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n169116-rashisty-jgut-svou-tehniku-chtoby-vydat-ee-za-podbituu-ukrainskuu-sbu.html

Ракурс

Российские военнослужащие в Украине уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую».

Таким образом оккупанты хотят создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. Перехват новых разговоров оккупантов свидетельствуют, что российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото — и видеофиксации «уничтоженных минометов». Об этом 1 апреля сообщила Служба безопасности Украины.

Враги пользуются схожестью нашей техники, но даже в спокойных условиях" путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой, — отмечают в спецслужбе.

Также на записи разговора слышно, как российский офицер требует от подопечных фото уничтоженных украинских пушек, минометов, пулеметов.

.

Напомним, 31 марта в Сумской области спасатели и Территориальная оборона подняли со дна реки российский танк, который затонул вместе с экипажем.