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Ракурс
Рашисты жгут свою технику, чтобы выдать ее за «украинскую». Фото: ВСУ

Оккупанты жгут свою технику, чтобы выдать ее за «подбитую украинскую» — СБУ

1 апр 2022, 11:54
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Российские военнослужащие в Украине уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую».

Таким образом оккупанты хотят создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине. Перехват новых разговоров оккупантов свидетельствуют, что российский командир ставит своему подчиненному задачу: сделать фото — и видеофиксации «уничтоженных минометов». Об этом 1 апреля сообщила Служба безопасности Украины.

Враги пользуются схожестью нашей техники, но даже в спокойных условиях" путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой, — отмечают в спецслужбе.

Также на записи разговора слышно, как российский офицер требует от подопечных фото уничтоженных украинских пушек, минометов, пулеметов.



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Напомним, 31 марта в Сумской области спасатели и Территориальная оборона подняли со дна реки российский танк, который затонул вместе с экипажем.

Источник: Ракурс


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