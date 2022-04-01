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Рашисты выходят из Черниговщины, ВСУ проводят разминирование

Рашисты выходят из Черниговщины, ВСУ проводят разминирование

1 апр 2022, 11:26
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Російські війська виходять з Чернігівщини, ЗСУ проводять розмінування. Про це заявив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Якщо вони виходять, щоб перегрупуватись і повернутись ми зустрінемо його з подвійною готовністю, — сказав чиновник у своєму відеозверненні.

За його словами, залишається ймовірність авіаударів та ракетних обстрілів.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють Чернігів, проте взяти місто так і не змогли. Мер Чернігова Владислав Атрошенко не має ні краплі довіри до обіцянок російської влади відтягнути війська від Києва та Чернігова.



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Обстріли на Чернігівському напрямку тривають попри обіцянки москви знизити активність бойових дій.

Источник: Ракурс


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