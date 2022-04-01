Рашисты выходят из Черниговщины, ВСУ проводят разминирование

https://racurs.ua/n169115-rashisty-vyhodyat-iz-chernigovschiny-vsu-provodyat-razminirovanie.html

Ракурс

Російські війська виходять з Чернігівщини, ЗСУ проводять розмінування. Про це заявив голова ОВА В’ячеслав Чаус.

Якщо вони виходять, щоб перегрупуватись і повернутись ми зустрінемо його з подвійною готовністю, — сказав чиновник у своєму відеозверненні.

За його словами, залишається ймовірність авіаударів та ракетних обстрілів.

Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють Чернігів, проте взяти місто так і не змогли. Мер Чернігова Владислав Атрошенко не має ні краплі довіри до обіцянок російської влади відтягнути війська від Києва та Чернігова.

.

Обстріли на Чернігівському напрямку тривають попри обіцянки москви знизити активність бойових дій.