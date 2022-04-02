В МВД прокомментировали ключевые направления, где атакуют россияне

https://racurs.ua/n169171-v-mvd-prokommentirovali-kluchevye-napravleniya-gde-atakuut-rossiyane.html

Ракурс

Війна в Україні з фашистами російської федерації продовжується. На сьогодні ключовий напрямок протистояння рашистським окупантам — від Ізюму до Волновахи.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Весь час точаться бої біля Ізюма, окупанти пробуються там прорватись на Донбас. Ми їх стримуємо. При чому вони пробують в різних місцях це зробити. Це один з ключових боїв, які відбуваються зараз, — зазначив він.

За словами чиновника, Рубіжне, Лисичанськ, Северо-Донецьк і Маріуполь — напрямки, де наразі найбільш тривожна ситуація. Радник міністра зазначив також, що запеклі бої ведуться також на Херсонщині.

Ми вчора відкинули на Криворізькому напрямку росіян максимально далеко, наскільки це було можливо. В принципі, сьогодні вони пробували обстрілювати Кривий Ріг із дальньої артилерії. Ми робимо від себе все можливе, для того, щоб максимально їх відсунути, — повідомив він.

Денисенко також розповів про ситуацію на Київському та Чернігівському напрямках, де українські військовослужбовці поступово повертають контроль над територіями.

.