158 детей погибли за время масштабного российского нападения

Более 150 детей стали жертвами российской агрессии

https://racurs.ua/n169182-158-detey-pogibli-za-vremya-masshtabnogo-rossiyskogo-napadeniya.html

Ракурс

В Україні за час масштабного російського нападу загинули вже 158 дітей.

Ще 258 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посилання на дані ювенальних прокурорів.

За офіційними даними, найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Київській області — 75;

Донецькій області — 73;

Харківській області — 56;

Чернігівській області — 47;

Миколаївській області — 32;

Луганській області — 31;

Запорізькій області — 22;

Херсонській області — 29;

Києві — 16,

Сумській області — 16;

Житомирська області — 15.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, зокрема в Маріуполі, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

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30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала важке поранення 14-річна дівчинка;

1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік села Припутні Чернігівської області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.

Загалом в Україні через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з яких зруйновані повністю.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, який супроводжується численними ударами по інфраструктурі та вбивствах мирного населення.