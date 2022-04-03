158 детей погибли за время масштабного российского нападения

158 детей погибли за время масштабного российского нападенияhttps://racurs.ua/n169182-158-detey-pogibli-za-vremya-masshtabnogo-rossiyskogo-napadeniya.htmlРакурс
В Україні за час масштабного російського нападу загинули вже 158 дітей.
Ще 258 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посилання на дані ювенальних прокурорів.
За офіційними даними, найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Київській області — 75;
- Донецькій області — 73;
- Харківській області — 56;
- Чернігівській області — 47;
- Миколаївській області — 32;
- Луганській області — 31;
- Запорізькій області — 22;
- Херсонській області — 29;
- Києві — 16,
- Сумській області — 16;
- Житомирська області — 15.
Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, зокрема в Маріуполі, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала важке поранення 14-річна дівчинка;
- 1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік села Припутні Чернігівської області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.
Загалом в Україні через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з яких зруйновані повністю.
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, який супроводжується численними ударами по інфраструктурі та вбивствах мирного населення.