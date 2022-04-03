Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Более 150 детей стали жертвами российской агрессии

158 детей погибли за время масштабного российского нападения

3 апр 2022, 09:46
999

В Україні за час масштабного російського нападу загинули вже 158 дітей.

Ще 258 дітей дістали поранення. Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посилання на дані ювенальних прокурорів.

За офіційними даними, найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Київській області — 75;
  • Донецькій області — 73;
  • Харківській області — 56;
  • Чернігівській області — 47;
  • Миколаївській області — 32;
  • Луганській області — 31;
  • Запорізькій області — 22;
  • Херсонській області — 29;
  • Києві — 16,
  • Сумській області — 16;
  • Житомирська області — 15.

Зазначається, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, зокрема в Маріуполі, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:



.

  • 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївської області отримала важке поранення 14-річна дівчинка;
  • 1 квітня під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік села Припутні Чернігівської області в автомобілі загинуло двоє людей та двоє отримали поранення, з яких один підліток.

Загалом в Україні через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти, 83 з яких зруйновані повністю.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, який супроводжується численними ударами по інфраструктурі та вбивствах мирного населення.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров