Одесса подверглась авиаудару, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n169180-aviaudar-po-odesse-nanesli-rossiyskie-zahvatchiki-chast-raket-sbita.html

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Российские войска сегодня, 3 апреля, нанесли авиаудар по Одессе.

Часть ракет сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета в Telegram-канале «Одесса. Официально».

В некоторых районах города зафиксирован пожар. Жителям города советуют закрыть окна.

Местные СМИ уже опубликовали фото, показывающие значительный столб дыма над местом удара.

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Напомним, вчера, 2 апреля, враг нанес ракетные удары по Полтавщине — были обстреляны объекты инфраструктуры Миргорода. Несколько вражеских ракет уничтожила противовоздушная оборона.