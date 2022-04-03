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Ракурс
Одесса подверглась авиаудару, фото: «Думская»

Авиаудар по Одессе нанесли российские захватчики — часть ракет сбита

3 апр 2022, 08:21
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Российские войска сегодня, 3 апреля, нанесли авиаудар по Одессе.

Часть ракет сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета в Telegram-канале «Одесса. Официально».

В некоторых районах города зафиксирован пожар. Жителям города советуют закрыть окна.

Местные СМИ уже опубликовали фото, показывающие значительный столб дыма над местом удара.



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Одесса подверглась авиаудару, фото: «Думская»

Напомним, вчера, 2 апреля, враг нанес ракетные удары по Полтавщине — были обстреляны объекты инфраструктуры Миргорода. Несколько вражеских ракет уничтожила противовоздушная оборона.

Источник: Ракурс


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