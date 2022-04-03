Одеса зазнала авіаудару, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n169180-aviaudar-po-odesi-zavdaly-rosiyski-zagarbnyky-chastynu-raket-zbyto.html

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Російські війська сьогодні, 3 квітня, завдали авіаудару по Одесі.

Частину ракет збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради у Telegram-каналі «Одеса. Офіційно».

Зазначається, що в деяких районах міста зафіксована пожежа. Жителям міста рекомендують закрити вікна.

Місцеві ЗМІ вже опублікували фотознімки, які показують значний стовп диму над місцем удару.

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Нагадаємо, вчора, 2 квітня, ворог завдав ракетних ударів по Полтавщині — були обстріляні об'єкти інфраструктури Миргороду. Кілька ворожих ракет знищила протиповітряна оборона.