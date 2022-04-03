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Ракурс
Одеса зазнала авіаудару, фото: «Думская»

Авіаудар по Одесі завдали російські загарбники — частину ракет збито

3 кві 2022, 08:21
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Російські війська сьогодні, 3 квітня, завдали авіаудару по Одесі.

Частину ракет збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради у Telegram-каналі «Одеса. Офіційно».

Зазначається, що в деяких районах міста зафіксована пожежа. Жителям міста рекомендують закрити вікна.

Місцеві ЗМІ вже опублікували фотознімки, які показують значний стовп диму над місцем удару.



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Одеса зазнала авіаудару, фото: «Думская»

Нагадаємо, вчора, 2 квітня, ворог завдав ракетних ударів по Полтавщині — були обстріляні об'єкти інфраструктури Миргороду. Кілька ворожих ракет знищила протиповітряна оборона.

Джерело: Ракурс


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