Нових ракетних ударів зазнала Полтавщина – що відомо

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Ракетні удари по Полтавській області завдали окупанти, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Російські війська обстріляли об'єкти інфраструктури в Миргороді пошкоджено злітну смугу аеропорту. Про це посадовець написав у своїх соцмережах.

Лунін повідомив, що удар по Миргороду війська РФ нанесли о 16.50. Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

Водночас українська ППО знищила декілька ворожих крилатих ракет. Перед цим голова ОВА повідомив, що під час повітряної тривоги у суботу вдень Збройні сили України збили дві ракети над Полтавщиною.

Голова Лунін також розповів про нічні обстріли Полтавщини. Після 1.00 була обстріляна Полтава, об'єкти інфраструктури зазнали удару від чотирьох ракет.

Наразі всі наслідки цієї атаки вже ліквідовані, жодна людина не постраждала.

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Що стосується міста Кременчук, там були більш потужні удари по місту. Зазнала ударів промислова зона, зараз іде пожежа. По деяких місцях вона ліквідована, — зазначив чиновник.

За словами Луніна, на цей час до лікарні Кременчука не звернулася жодна людина, постраждала від обстрілу. Однак остаточно можна буде говорити про постраждалих після ліквідації пожеж.