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Ракета влучила у залізницю на Дніпропетровщині, вибухнули вагони

Ракета влучила у залізницю на Дніпропетровщині, вибухнули вагони

2 кві 2022, 18:51
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Війна в Україні триває. Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.

Про це повідомив Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.

Звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, — це навчання ЗСУ, — додав він.

Тим часом російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Одна ракета влучила в залізницю, вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.



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Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена, — написав посадовець.

Джерело: Ракурс


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