Ракета попала в железную дорогу на Днепропетровщине, взорвались вагоны

https://racurs.ua/n169174-raketa-popala-v-jeleznuu-dorogu-na-dnepropetrovschine-vzorvalis-vagony.html

Ракурс

Війна в Україні триває. Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.

Про це повідомив Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.

Звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, — це навчання ЗСУ, — додав він.

Тим часом російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Одна ракета влучила в залізницю, вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.

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