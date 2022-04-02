Ракета попала в железную дорогу на Днепропетровщине, взорвались вагоны

Ракета попала в железную дорогу на Днепропетровщине, взорвались вагоныhttps://racurs.ua/n169174-raketa-popala-v-jeleznuu-dorogu-na-dnepropetrovschine-vzorvalis-vagony.htmlРакурс
Війна в Україні триває. Під час останньої повітряної тривоги ЗСУ збили ворожі ракети в різних частинах Полтавщини.
Про це повідомив Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Скільки саме ракет було збито, очільник регіону не уточнив.
Звуки вибухів, які можна було чути упродовж кількох останніх годин у Полтаві, — це навчання ЗСУ, — додав він.
Тим часом російські окупанти завдали ракетного удару по Павлоградському районі в Дніпропетровській області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.
Одна ракета влучила в залізницю, вибухнули вагони. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість.
Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Рух потягів зупинено. Рятувальники приборкують пожежу. Попередньо, загиблих немає. Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена, — написав посадовець.