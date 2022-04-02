Оккупанты обстреляли Кривой Рог, Харьков и Днепр. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n169157-okkupanty-obstrelyali-krivoy-rog-harkov-i-dnepr-est-razrusheniya.html

Ракурс

Ракетні удари завдала російська федерація по Дніпропетровській області.

Обстріли відбулися в ніч на 2 квітня, ворожі ракети влучили в інфраструктурний об'єкт. Внаслідок атаки сталися серйозні руйнування, а п’ятеро осіб дістали поранення. Водночас сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири російські ракети та один безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook повідомив, що агресор обстріляв територію Криворізького району з ракетних систем залпового вогню. На щастя, ніхто не загинув.

А Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Харкові внаслідок атак та обстрілів російських загарбників виникли масштабні пожежі в Київському і Московському районах міста.

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У Київському районі горіли складські та адміністративні будівлі на площі близько 800 кв. м, рятувальники гасили пожежу шість годин. А в Московському районі горіли складські та ангарні приміщення, а також 15 гаражів гаражного кооперативу на площі майже 2 тис. кв. м. Пожежники боролися з вогнем сім годин. Крім того, піротехнічні підрозділи знешкодили 150 артилерійських боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 2 квітня обстріляли ракетами Полтавщину. Під ворожий обстріл у Полтаві та Кременчуку потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.