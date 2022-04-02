США выделяют Украине дополнительную военную помощь. Фото: blogspot.com

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Сполучені Штати Америки вирішили виділити додаткову військову допомогу Україні в розмірі 300 млн дол.

Спорядження в новому пакеті включає в себе ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, бронетехніку, прилади нічного бачення і боєприпаси. Про це 1 квітня заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Сполучених Штатів виділять до 300 млн дол. допомоги безпеці, щоб підтримати оборонні здібності України, — заявив він.

У пакет військової допомоги Пентагон також включив медичні приналежності, польове обладнання та запчастини. За словами Кірбі, новий пакет допомоги «являє собою початок процесу укладення контрактів на надання нових можливостей» Україні, а не поставку обладнання, взятого з військових запасів США.

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Нагадаємо, 30 березня президент України Зеленський говорив із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Американський лідер пообіцяв військову та фінансову підтримку України, а також посилення санкцій проти агресора.

Джерело: Reuters