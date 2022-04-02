Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Белгороде. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n169155-zelenskiy-prokommentiroval-vzryvy-v-rossiyskom-belgorode.html

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку на нафтобазу в російському Бєлгороді, заявив, що він не обговорює віддані їм військовим накази.

За словами глави держави, з деякими речами він ділиться лише з військовослужбовцями Збройних сил України. Зараз для України важливо, щоб всі знали про те, що на країну напали. Про це Зеленський обговорив в інтерв’ю для Fox News.

Це найбільша трагедія. І сьогодні чути ці повідомлення про те, що десь щось відбувається, щось вибухнуло, поки йде війна в Україні — чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 1 квітня у російському Бєлгороді, що біля кордону з Україною, запалала нафтобаза — причини пожежі наразі не встановлені.

РосЗМІ з посиланням на губернатора повідомляють, що внаслідок пожежі дві людини постраждали. Згодом глава Бєлгородської області заявив, що причиною пожежі на нафтобазі став нібито «авіаудар, якого завдали два гелікоптери ЗСУ».

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У Міністерстві оборони України відмовилися підтверджувати, або спростовувати пожежу на нафтобазі в Бєлгороді.

Джерело: Fox News