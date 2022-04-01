Міноборони прокоментувало пожежу на нафтобазі в російському Бєлгороді

https://racurs.ua/ua/n169132-minoborony-prokomentuvalo-pojeju-na-naftobazi-v-rosiyskomu-bielgorodi.html

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У Міноборони України відмовилися підтверджувати, або спростовувати пожежу на нафтобазі в російському Бєлгороді.

Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати, — заявив речник МОУ Мотузяник.

Речник Міноборони сказав, що Україна здійснює оборонну операцію з відбиття російської агресії на своїй території, але «це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території рф».

Нагадаємо, що 1 квітня у російському Бєлгороді, що біля кордону з Україною, запалала нафтобаза — причини пожежі наразі не встановлені.

РосЗМІ з посиланням на губернатора повідомляють, що внаслідок пожежі дві людини постраждали. Жителів трьох сусідніх вулиць евакуювали.

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Згодом глава Бєлгородської області заявив, що причиною пожежі на нафтобазі став нібито «авіаудар, якого завдали два гелікоптери ЗСУ».

Журналіст Юрій Бутусов 1 квітня написав у своїх соцмережах, що удар по нафтобазі здійснили українські Повітряні сили — вертольоти нібито підлетіли до цілей на максимально низькій висоті.