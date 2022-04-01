Університет імені Каразіна зруйнований, він переїде з Харкова

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Ракурс

Харківський університет імені Каразіна переїде з міста, оскільки російські війська зруйнували його корпуси.

Заступник міністра освіти Андрій Вітренко повідомив, що місце евакуації навчального закладу поки невідоме.

На превеликий жаль, університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками та їхніми авіаударами. Але університет буде переміщений під керівництвом Міністерства освіти в більш безпечне місце, — зазначив посадовець.

За його словами, деякі заклади освіти вже почали евакуювати. Харківський біосферний університет перемістили в Закарпатську область. Також на стадії переїзду Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет.

Вітренко вважає, що зараз головним завданням є збереження освітньої мережі, оскільки після перемоги Україна потребуватиме спеціалістів для відбудови країни. Тому Міносвіти намагається не втратити жодного університету.

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Утім, є низка університетів, яки висловили бажання лишитися у своєму місті. З 4 квітня вони запускають навчання — в онлайн-формі.

В університеті Каразіна раніше відновили дистанційне навчання. Перші заняття відбувались 28 березня. Процес взаємодії зі студентами організували у максимально лояльному форматі.