Окупанти не можуть почати наступ – Арестович про ситуацію в ООС

https://racurs.ua/ua/n169130-okupanty-ne-mojut-pochaty-nastup-arestovych-pro-sytuaciu-v-oos.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента, розповів про ситуацію на фронті.

За його словами, російські війська поки не можуть почати наступальні дії в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це політик заявив на брифінгу.

Головна новина сьогодні полягає в тому, що противник ніяк не може почати наступальну операцію по оточенню нашого угруповання в зоні ООС. Поки він завдає тільки ракетні, артилерійські та авіаційні удари. Це може свідчити про неготовність діяти на землі. Наш прогноз сьогодні — обережно оптимістичний, — зазначив Арестович.



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При цьому він підкреслив, що в зоні ООС ще можуть бути важкі бої. Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 1 квітня Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже 28 населених пунктів.

Під контроль української армії та влади перейшли села та містечка у Київській та Чернігівській областях. Звільнено від окупантів населені пункти: Демидов, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільний.