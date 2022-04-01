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Ракурс
Втрати ворога – Генштаб оновив дані про знищення рашистів

Втрати ворога — Генштаб оновив дані про знищення рашистів

1 кві 2022, 12:50
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Війна в Україні триває, українські захисники та захисниці вправно знищують рашистів на нашій землі.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:



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  • особового складу — близько 17 тис. 700 осіб,
  • танків — 625 од.,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 751 од.,
  • артилерійських систем — 316 од.,
  • РСЗВ — 96 од.,
  • засоби ППО — 54 од.,
  • літаків — 143 од.,
  • гелікоптерів — 131 од.,
  • автомобільної техніки — 1220 од.,
  • кораблі/катери — 7 од.,
  • цистерн з ПММ — 76 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85,
  • спеціальна техніка — 24,
  • пускові установки ОТРК — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошують у штабі.

Джерело: Ракурс


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