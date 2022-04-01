Втрати ворога – Генштаб оновив дані про знищення рашистів

https://racurs.ua/ua/n169119-vtraty-voroga-genshtab-onovyv-dani-pro-znyschennya-rashystiv.html

Ракурс

Війна в Україні триває, українські захисники та захисниці вправно знищують рашистів на нашій землі.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:

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особового складу — близько 17 тис. 700 осіб,

танків — 625 од.,

бойових броньованих машин — 1 тис. 751 од.,

артилерійських систем — 316 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 143 од.,

гелікоптерів — 131 од.,

автомобільної техніки — 1220 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 76 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85,

спеціальна техніка — 24,

пускові установки ОТРК — 4.