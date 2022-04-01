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Втрати ворога – Генштаб оновив дані про знищення рашистів
Втрати ворога — Генштаб оновив дані про знищення рашистівhttps://racurs.ua/ua/n169119-vtraty-voroga-genshtab-onovyv-dani-pro-znyschennya-rashystiv.htmlРакурс
Війна в Україні триває, українські захисники та захисниці вправно знищують рашистів на нашій землі.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно склали:
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- особового складу — близько 17 тис. 700 осіб,
- танків — 625 од.,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 751 од.,
- артилерійських систем — 316 од.,
- РСЗВ — 96 од.,
- засоби ППО — 54 од.,
- літаків — 143 од.,
- гелікоптерів — 131 од.,
- автомобільної техніки — 1220 од.,
- кораблі/катери — 7 од.,
- цистерн з ПММ — 76 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85,
- спеціальна техніка — 24,
- пускові установки ОТРК — 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошують у штабі.