Український десантник майстерно збив два винищувачі рф (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n169112-ukrayinskyy-desantnyk-maysterno-zbyv-dva-vynyschuvachi-rf-video.html

Ракурс

Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зокрема, минулого тижня, в одному з районі виконання завдань, майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряно-космічних сил зс рф.

Виявивши повітряну ціль на висоті близько 2 тис. метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі, Через день, наше полювання також було вдалим, іншу «Сушку» спіткала така ж сама участь, — розповідає десантник.



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На відео зафіксований бойовий пуск з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 — він вибухнув у повітрі.