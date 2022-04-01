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Ракурс
Украинский десантник мастерски сбил два истребителя рф (ВИДЕО)

Украинский десантник мастерски сбил два истребителя рф (ВИДЕО)

1 апр 2022, 10:40
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Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України. Тільки на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зокрема, минулого тижня, в одному з районі виконання завдань, майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувачі-бомбардувальники Су-34 повітряно-космічних сил зс рф.

Виявивши повітряну ціль на висоті близько 2 тис. метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі, Через день, наше полювання також було вдалим, іншу «Сушку» спіткала така ж сама участь, — розповідає десантник.



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На відео зафіксований бойовий пуск з ПЗРК, в результаті якого був збитий винищувач-бомбардувальник Су-34 — він вибухнув у повітрі.

Источник: Ракурс


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