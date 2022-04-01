Фашисти рф зруйнували не менше шести зерносховищ в Україні. Фото: tent-k.com.ua

https://racurs.ua/ua/n169111-fashysty-rf-zruynuvaly-ne-menshe-shesty-zernoshovysch-v-ukrayini-reuters.html

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Російські окупанти станом на кінець березня зруйнували щонайменше шість зернових сховищ на території східних областей України.

Такі дії загарбників вказують на серйозність російських атак, які впливають на глобальне продовольство. Чиновники в усьому світі хвилюються про наслідки для глобального постачання продовольства внаслідок вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.

Пошкодження Росією цих зернових сховищ є яскравим прикладом того, як війна путіна безпосередньо впливає на цивільне населення в Україні та загрожує продовольчій безпеці в усьому світі, — зазначив чиновник.

Повідомляється, що від експорту української пшениці залежать країни Африки та Близького Сходу. А знищення цих продовольчих запасів і складських приміщень може призвести до дефіциту та підвищити ціни в і без того вразливих економіках.

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Нагадаємо, посівна 2022 року в Україні відбувається не лише під час війни, але й в умовах цілеспрямованої політики кремля по знищенню інфраструктури сільського господарства. Росія цілеспрямовано намагається зірвати посівну — завдає ракетних ударів по нафтобазах, які знаходяться на території західних областей.

Джерело: Reuters