Молодший Кличко переконував Шольца не боятися путіна (ФОТО)

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Війна Росії проти України триває понад місяць, а Німеччина не до кінця визначилася зі своєю позицією.

Володимир Кличко зустрівся в Берліні з канцлерами Німеччини Олафом Шольцем та Австрії Карлом Нехаммером. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також відбулися зустрічі з віце-канцлером-міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком, міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок головою Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом, міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером та лідерами провідних політичних сил — учасників урядової коаліції Німеччини.

Володимир на всіх зустрічах підкреслює необхідність подальшої допомоги Україні, яка бореться сьогодні за існування своєї держави та свою свободу, — зазначив Кличко-старший.

Володимир Кличко поїхав до Німеччини в складі української делегації аби переконати партнерів України в необхідності більш потужної підтримки та допомоги нашій державі. Зокрема, щодо надання політичної підтримки, економічної та військової допомоги.

Ми вдячні за надану нашими партнерами допомогу. Але нам терміново потрібна потужніша економічна, гуманітарна та військова підтримка у війні, з якою прийшла на нашу землю російська армія, — наголосив Кличко-молодший.

На кожній зустрічі він розповідав і показував європейським політикам відео про те, що насправді сьогодні робить з Україною і її мирними мешканцями російська армія.

У розмові з канцлером Австрії Карлом Нехаммером Володимир наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію, зокрема — припиненні економічних відносин з агресором.

У Берліні він також зустрінеться ще з кількома політиками-високопосадовцями, а після цього повернеться до Києва.

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