Рашисты понесли потери на Луганщине. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n169154-rashisty-ponesli-poteri-na-luganschine-i-styagivaut-voyska-v-pridnestrove-genshtab.html

Ракурс

В Україні триває 38-ма доба протистоянню російській агресії.

Противник відводить війська на окремих напрямках, ймовірно з метою посилення угруповання сил для подальшого ведення наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що рашисти зазнають значних втрат у Луганській області. В Алчевську до місцевої лікарні з району ведення бойових дій біля Попасної надійшло близько 30 поранених окупантів. У Генштабі володіють, що ворог залишає своїх загиблих на полі бою. А втрати так званого 2 армійського корпусу окупантів за тиждень склали близько 800 осіб.

На Донбасі українські війська відбили дев’ять ворожих атак. ЗСУ знищили вісім танків, 44 бойових броньованих машин, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Не припиняється агресія росії на тимчасово захоплених територіях — окупанти обстрілюють житлові квартали населених пунктів, мінують об'єкти цивільної інфраструктури, грабують та мародерять.

.

На території непризнаного Придністров’я відбувається передислокація російських військ та підрозділів. А в росії 1 квітня оголосили про проведення військових зборів з резервістами з 4 квітня по 23 травня 2022 року.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від рашистів ще два великих населених пункти в Київській області. 1 квітня армія звільнила селище Бородянка, а 31 березня — місто Буча.