Войска рф нанесли ракетные удары по Полтавщине. Фото: vesti.ru

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація завдала ракетних ударів по Полтавській області.

Під ворожий обстріл у Полтаві та Кременчуку потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Ракети падали вночі та вранці 2 квітня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

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За його словами, вночі ракетного удару було завдано по одному з інфраструктурних об'єктів в Полтаві. А в Кременчуці вранці було дуже багато ударів по місту — по інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках. На місці обстрілів працюють всі відповідні служби. Дані про можливих постраждалих в цей час уточняються.

Нагадаємо, 31 березня російські фашисти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області з забороненої зброї — ракетами із забороненими касетними боєприпасами. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).