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США виділяють Україні додаткову військову допомогу. Фото: blogspot.com
США виділяють Україні військову допомогу ще на 300 млн доларівhttps://racurs.ua/ua/n169156-ssha-vydilyaut-ukrayini-viyskovu-dopomogu-sche-na-300-mln-dolariv.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки вирішили виділити додаткову військову допомогу Україні в розмірі 300 млн дол.
Спорядження в новому пакеті включає в себе ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, бронетехніку, прилади нічного бачення і боєприпаси. Про це 1 квітня заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Reuters.
Міністерство оборони Сполучених Штатів виділять до 300 млн дол. допомоги безпеці, щоб підтримати оборонні здібності України, — заявив він.
У пакет військової допомоги Пентагон також включив медичні приналежності, польове обладнання та запчастини. За словами Кірбі, новий пакет допомоги «являє собою початок процесу укладення контрактів на надання нових можливостей» Україні, а не поставку обладнання, взятого з військових запасів США.
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Нагадаємо, 30 березня президент України Зеленський говорив із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Американський лідер пообіцяв військову та фінансову підтримку України, а також посилення санкцій проти агресора.
Джерело: Reuters