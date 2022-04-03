Владимир Путин, фото: «Ведомости»

https://racurs.ua/n169187-putinu-nujna-hot-kakaya-to-pobeda-k-paradu-9-maya-razvedka-ssha.html

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Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на захопленні Донбасу та інших регіонів на сході України з цільовою датою початку травня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з останніми оцінками американської розвідки.

9 травня — визначне свято в російському календарі, день, коли країна відзначає капітуляцію нацистів у Другій світовій війні величезним парадом військ і озброєння на Червоній площі перед Кремлем. Тож Путін хоче 9 травня відсвяткувати хоч якусь «перемогу» у війні проти України.

При цьому, наголошують джерела видання, навіть якщо у Росії і буде святкування, до реальної перемоги ще може бути далеко.

9 травня у Путіна буде парад перемоги, незалежно від статусу війни чи мирних переговорів, — зазначив співрозмовник видання. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?



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Також, за словами джерел видання, схоже, що Росія готується до перспективи затяжного конфлікту.

Джерело: CNN