Путину нужна хоть какая-то «победа» к параду 9 мая — разведка СШАhttps://racurs.ua/n169187-putinu-nujna-hot-kakaya-to-pobeda-k-paradu-9-maya-razvedka-ssha.htmlРакурс
Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на захопленні Донбасу та інших регіонів на сході України з цільовою датою початку травня.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з останніми оцінками американської розвідки.
9 травня — визначне свято в російському календарі, день, коли країна відзначає капітуляцію нацистів у Другій світовій війні величезним парадом військ і озброєння на Червоній площі перед Кремлем. Тож Путін хоче 9 травня відсвяткувати хоч якусь «перемогу» у війні проти України.
При цьому, наголошують джерела видання, навіть якщо у Росії і буде святкування, до реальної перемоги ще може бути далеко.
9 травня у Путіна буде парад перемоги, незалежно від статусу війни чи мирних переговорів, — зазначив співрозмовник видання. — З іншого боку: парад перемоги з якими військами та технікою?.
Також, за словами джерел видання, схоже, що Росія готується до перспективи затяжного конфлікту.
Джерело: CNN