Россия потеряла уже 18 тыс. солдат за время нападения на Украину

Оккупанты несут значительные потери в Украине, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n169186-rossiya-poteryala-uje-18-tys-soldat-za-vremya-napadeniya-na-ukrainu.html

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Окупанти за час масштабного нападу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратили вже близько 18 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Також ворог за цей період втратив:

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644 танки;

1 тис. 830 бойових броньованих машин;

325 артилерійських систем;

105 одиниць РСЗВ;

54 засоби ППО;

143 літаки;

134 гелікоптери;

1 тис. 249 одиниць автомобільної техніки;

сім кораблів/катерів;

76 цистерн з ПММ;

89 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

24 одиниці спеціальної техніки;

чотири пускові установки ОТРК.