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Оккупанты несут значительные потери в Украине, фото: Алексей Гончаренко

Россия потеряла уже 18 тыс. солдат за время нападения на Украину

3 апр 2022, 11:58
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Окупанти за час масштабного нападу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратили вже близько 18 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони України.

Також ворог за цей період втратив:



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  • 644 танки;
  • 1 тис. 830 бойових броньованих машин;
  • 325 артилерійських систем;
  • 105 одиниць РСЗВ;
  • 54 засоби ППО;
  • 143 літаки;
  • 134 гелікоптери;
  • 1 тис. 249 одиниць автомобільної техніки;
  • сім кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з ПММ;
  • 89 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 24 одиниці спеціальної техніки;
  • чотири пускові установки ОТРК.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошую у відомстві.

Источник: Ракурс


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