Россия потеряла уже 18 тыс. солдат за время нападения на Украину

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Оккупанты несут значительные потери в Украине, фото: Алексей Гончаренко
Россия потеряла уже 18 тыс. солдат за время нападения на Украинуhttps://racurs.ua/n169186-rossiya-poteryala-uje-18-tys-soldat-za-vremya-napadeniya-na-ukrainu.htmlРакурс
Окупанти за час масштабного нападу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратили вже близько 18 тис. особового складу.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Також ворог за цей період втратив:
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- 644 танки;
- 1 тис. 830 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 105 одиниць РСЗВ;
- 54 засоби ППО;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 тис. 249 одиниць автомобільної техніки;
- сім кораблів/катерів;
- 76 цистерн з ПММ;
- 89 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 24 одиниці спеціальної техніки;
- чотири пускові установки ОТРК.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошую у відомстві.