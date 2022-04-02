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ВСУ освободили поселок под Черниговом – фото уничтоженной техники

ВСУ освободили поселок под Черниговом — фото уничтоженной техники

2 апр 2022, 20:49
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Збройні сили України знищують ворогів на нашій землі. Радісною новиною поділилося оперативне командування «Північ».

Українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське в Чернігівської області. Про це повідомили на сторінці командування в Фейсбуці.

Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське — наше! Далі буде, — зазначили в дописі.



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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу — 17 тис. 800 осіб,
  • танків — 631,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 776 од,
  • артилерійських систем — 317 од,
  • РСЗВ — 100 од,
  • засоби ППО — 54 од,
  • літаків — 143 од,
  • гелікоптерів — 134 од,
  • автомобільної техніки — 1 тис. 236 од,
  • кораблі /катери — 7 од,
  • цистерн з ПММ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87.
  • Спеціальна техніка — 24.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

Источник: Ракурс


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