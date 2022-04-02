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ЗСУ звільнили селище під Черніговом – фото знищеної техніки
ЗСУ звільнили селище під Черніговом — фото знищеної технікиhttps://racurs.ua/ua/n169177-zsu-zvilnyly-selysche-pid-chernigovom-foto-znyschenoyi-tehniky.htmlРакурс
Збройні сили України знищують ворогів на нашій землі. Радісною новиною поділилося оперативне командування «Північ».
Українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське в Чернігівської області. Про це повідомили на сторінці командування в Фейсбуці.
Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське — наше! Далі буде, — зазначили в дописі.
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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали:
- особового складу — 17 тис. 800 осіб,
- танків — 631,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 776 од,
- артилерійських систем — 317 од,
- РСЗВ — 100 од,
- засоби ППО — 54 од,
- літаків — 143 од,
- гелікоптерів — 134 од,
- автомобільної техніки — 1 тис. 236 од,
- кораблі /катери — 7 од,
- цистерн з ПММ — 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87.
- Спеціальна техніка — 24.
- Пускові установки ОТРК/ТРК — 4.