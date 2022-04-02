ЗСУ звільнили селище під Черніговом – фото знищеної техніки

https://racurs.ua/ua/n169177-zsu-zvilnyly-selysche-pid-chernigovom-foto-znyschenoyi-tehniky.html

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Збройні сили України знищують ворогів на нашій землі. Радісною новиною поділилося оперативне командування «Північ».

Українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське в Чернігівської області. Про це повідомили на сторінці командування в Фейсбуці.

Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське — наше! Далі буде, — зазначили в дописі.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 квітня орієнтовно склали: