«Визволителів» пригощають отруєними пиріжками на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n169176-vyzvolyteliv-prygoschaut-otruienymy-pyrijkamy-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині тривають бої з окупантами, місцеві жителі допомагають ЗСУ знищувати ворогів.

Так, Головне управління розвідки Міноборони повідомляє випадки важкого отруєння військових рф. Місцеві жителі отруюють їжу та алкоголь.

За даними розвідки, місцеві жителі Ізюмського району Харківської області «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії рф отруєними пиріжками.

В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан ще уточнюється.

Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають у лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

.

Російське командування списує ці випадки на так звані «небойові втрати».

Нагадаємо, за даними МВС, Рубіжне, Лисичанськ, Северо-Донецьк і Маріуполь — напрямки, де наразі найбільш тривожна ситуація. Запеклі бої ведуться також на Херсонщині.