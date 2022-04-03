Росія втратила вже 18 тис. солдатів за час нападу на Україну

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Окупанти зазнають значних втрат в Україні, фото: Олексій Гончаренко
Росія втратила вже 18 тис. солдатів за час нападу на Українуhttps://racurs.ua/ua/n169186-rosiya-vtratyla-vje-18-tys-soldativ-za-chas-napadu-na-ukrayinu.htmlРакурс
Окупанти за час масштабного нападу на Україну, який розпочався 24 лютого, втратили вже близько 18 тис. особового складу.
Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Також ворог за цей період втратив:
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- 644 танки;
- 1 тис. 830 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 105 одиниць РСЗВ;
- 54 засоби ППО;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 тис. 249 одиниць автомобільної техніки;
- сім кораблів/катерів;
- 76 цистерн з ПММ;
- 89 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 24 одиниці спеціальної техніки;
- чотири пускові установки ОТРК.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — наголошую у відомстві.