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Ракурс
Україна продовжує евакуйовувати населення з постраждалих регіонів, фото: «Українська правда»

Гуманітарні коридори з Маріуполя та Луганщини заплановані на 3 квітня

3 кві 2022, 11:38
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В Україні сьогодні, 3 квітня, для евакуації населення заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя та Луганщини.

Про це під час брифінгу повідомила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.



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Так, продовжуються роботи щодо евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. За словами Верещук, зараз під Бердянськом перебувають 17 автобусів:

  • 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців. Якщо ці автобуси не пропустять у Бердянськ, людей просять підійти до блокпосту на в’їзді до міста, де на них чекатимуть вказані транспортні засоби;
  • решта сім автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.

На Луганщині на сьогодні запланована евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє. Щоб розпочати евакуацію, потрібно дочекатися на припинення вогню з боку російських військ, наголошує Верещук.

Джерело: Ракурс


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