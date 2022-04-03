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Украина продолжает эвакуировать население из пострадавших регионов, фото: «Украинская правда»
Гуманитарные коридоры из Мариуполя и Луганской области запланированы на 3 апреляhttps://racurs.ua/n169185-gumanitarnye-koridory-iz-mariupolya-i-luganskoy-oblasti-zaplanirovany-na-3-aprelya.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 3 квітня, для евакуації населення заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя та Луганщини.
Про це під час брифінгу повідомила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
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Так, продовжуються роботи щодо евакуації людей гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя. За словами Верещук, зараз під Бердянськом перебувають 17 автобусів:
- 10 для евакуації маріупольців і місцевих мешканців. Якщо ці автобуси не пропустять у Бердянськ, людей просять підійти до блокпосту на в’їзді до міста, де на них чекатимуть вказані транспортні засоби;
- решта сім автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також коридором з Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним автотранспортом.
На Луганщині на сьогодні запланована евакуація людей з міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє. Щоб розпочати евакуацію, потрібно дочекатися на припинення вогню з боку російських військ, наголошує Верещук.