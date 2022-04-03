Скількох голів місцевих громад захопили в полон окупанти, розповіла Верещук

Ірина Верещук, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n169184-skilkoh-goliv-miscevyh-gromad-zahopyly-v-polon-okupanty-rozpovila-vereschuk.html

Ракурс

Окупанти захопили в полон 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей.

При цьому старосту села Мотижин Ольга Сухенко нещодавно знайшли вбитою. Про це сьогодні, 3 березня, під час брифінгу повідомила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ми інформуємо про них Міжнародний комітет Червоного Хреста, ООН та всі можливі організації. Ми вимагаємо від усіх, від кого це залежить, щоб усі наші цивільні, мери міст, журналісти та активісти були звільнені, — наголосила вона.



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Сухенко та її чоловіка окупанти викрали 23 березня. Відтоді їхня доля була невідомою. Вчора, 2 квітня, селищний голова Макарова Вадим Токар у своєму Telegram-каналі повідомив, про виявлення тіл Сухенко та її чоловіка.

Нагадаємо, 2 березня у Міноборони України повідомили про звільнення від окупантів Київської області.