Чим замінять ЗНО у 2022 році, розповів Шкарлет

ЗНО у 2022 році в Україні не проводитимуть, фото: «Львівська політехніка»

https://racurs.ua/ua/n169183-chym-zaminyat-zno-u-2022-roci-rozpoviv-shkarlet.html

Ракурс

В Україні у 2022 році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест.

До цього тесту увійдуть три дисципліни — українська мова, математика та історія України. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів це під час телемарафону, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Чому самі ці предмети? Українська мова та математика були обов’язкові для проведення державної підсумкової атестації. Ці три предмети вивчалися в повному обсязі для всіх спеціалізацій, — наголосив міністр.

Шкарлет додав, що мультипредметний тест буде здаватися при вступі на програму бакалавра.

Наприклад, курсанти будуть надходити відповідно до Правил прийому закладів військових, — наголосив він. — Спеціальності, де є творчий конкурс, мультипредметний тест складатися не буде, єдиним результатом буде тільки талант і творчий конкурс.

Крім того, для вступу на контакт також знадобиться мотиваційний лист.

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Всі надходження на бюджет і спеціальності висококон’юктурні буде здавати саме цей мультипредметний тест, — зазначив Шкарлет. — І на контракт йде мотиваційний лист.

Джерело: «РБК-Україна»