Чем заменят ЗНО в 2022 году, рассказал Шкарлет

Чем заменят ЗНО в 2022 году, рассказал Шкарлетhttps://racurs.ua/n169183-chem-zamenyat-zno-v-2022-godu-rasskazal-shkarlet.htmlРакурс
В Україні у 2022 році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест.
До цього тесту увійдуть три дисципліни — українська мова, математика та історія України. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів це під час телемарафону, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Чому самі ці предмети? Українська мова та математика були обов’язкові для проведення державної підсумкової атестації. Ці три предмети вивчалися в повному обсязі для всіх спеціалізацій, — наголосив міністр.
Шкарлет додав, що мультипредметний тест буде здаватися при вступі на програму бакалавра.
Наприклад, курсанти будуть надходити відповідно до Правил прийому закладів військових, — наголосив він. — Спеціальності, де є творчий конкурс, мультипредметний тест складатися не буде, єдиним результатом буде тільки талант і творчий конкурс.
Крім того, для вступу на контакт також знадобиться мотиваційний лист.
Всі надходження на бюджет і спеціальності висококон’юктурні буде здавати саме цей мультипредметний тест, — зазначив Шкарлет. — І на контракт йде мотиваційний лист.
Джерело: «РБК-Україна»