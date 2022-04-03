В Европейском Совете отреагировали на российские зверства в Буче

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Город Буча, фото: «Радио Свобода»
В Европейском Совете отреагировали на российские зверства в Бучеhttps://racurs.ua/n169191-v-evropeyskom-sovete-otreagirovali-na-rossiyskie-zverstva-v-buche.htmlРакурс
Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на свідчення звірств російської армії, які з’явилися після деокупації міста Буча Київської області.
За словами Мішеля, він «шокований» побаченим. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці політика у Твіттері.
Шокований жахливими кадрами звірств, здійснених російською армією на звільненій Київщині. — наголосив Мішель. — ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям у збиранні необхідних доказів для розгляду справи у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС уже на підході.
У своєму повідомленні Мішель використав тег #BuchaMassacre (#БучанськаРізня).
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Нагадаємо, за словами мера Бучі Анатолія Федорука, в братських могилах у місті вже поховали 280 людей.