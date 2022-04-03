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Ракурс
Місто Буча, фото: «Радіо Свобода»

У Європейській раді відреагували на російські звірства в Бучі

3 кві 2022, 14:38
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на свідчення звірств російської армії, які з’явилися після деокупації міста Буча Київської області.

За словами Мішеля, він «шокований» побаченим. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці політика у Твіттері.

«Шокований жахливими кадрами звірств, здійснених російською армією на звільненій Київщині. — наголосив Мішель. — ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям у збиранні необхідних доказів для розгляду справи у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС уже на підході».

У своєму повідомленні Мішель використав тег #BuchaMassacre (#БучанськаРізня).



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Нагадаємо, за словами мера Бучі Анатолія Федорука, в братських могилах у місті вже поховали 280 людей.

Джерело: Ракурс


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