Мер нещодавно звільненого міста Буча Київської області Анатолій Федорук повідомив, що в братських могилах вже поховали 280 людей.

Про це він розповів у коментарі агентству AFP.

За його словами, вулиці сильно зруйнованого міста «усіяні трупами».

Humanity has been defeated in #Bucha today, the city northwest of #Kyiv. Just as it was in Bosnia in the '90s.



WE-HAVE-SEEN-THIS-BEFORE!



History keeps repeating itself and it seems there’s absolutely nothing we can do about it. War is senseless. Cruel. #Ukraine#WarCrimespic.twitter.com/GF28q1klju