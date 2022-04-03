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Ракурс
Окупанти чинили численні злочини в Бучі, фото: AFP

280 людей поховали в братських могилах у Бучі — мер

3 кві 2022, 09:03
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Мер нещодавно звільненого міста Буча Київської області Анатолій Федорук повідомив, що в братських могилах вже поховали 280 людей.

Про це він розповів у коментарі агентству AFP.

За його словами, вулиці сильно зруйнованого міста «усіяні трупами».

Бучу від окупантів звільнили 31 березня. Наразі до міста повертатися небезпечно через міни і розтяжки, встановлені загарбниками.

У Міноборони України розповіли, що окупанти свавільно страчували мирних жителів, у деяких із виявлених жертв за спиною зв’язані руки. Такі звірства у відомстві називають «новою Сребреницею» (Сребрениця — місто на сході Боснії і Герцеговини, у якому 11 липня 1995 року, після захоплення населеного пункту сербськими військами генерала Ратко Младича, було страчено 8 тис. осіб).

Шокована звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними, — прокоментувала новини з Бучі очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс. — Велика Британія співпрацює з іншими, щоб зібрати докази і підтримати розслідування військових злочинів міжнародним кримінальним судом. Винні будуть притягнуті до відповідальності.



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Джерело: AFP


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