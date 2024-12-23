Рашисти вкотре здійснили нічну атаку безпілотниками по Україні, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n202434-47-bezpilotnykiv-zbyly-za-dobu-syly-ppo-ukrayiny-povitryani-syly-infografika.html

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Рашисти у період з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, запущеними з напрямків російських Брянська та Орла.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 09.00: