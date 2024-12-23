Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти вкотре здійснили нічну атаку безпілотниками по Україні, фото: Сумська ОВА
47 безпілотників збили за добу сили ППО України — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n202434-47-bezpilotnykiv-zbyly-za-dobu-syly-ppo-ukrayiny-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Рашисти у період з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, запущеними з напрямків російських Брянська та Орла.
.
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 09.00:
- підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях;
- через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.
Читайте також
Рашисти атакували підприємство на Хмельниччині, є постраждалий
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...