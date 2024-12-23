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Рашисти у період з 10.00 22 грудня по 09.00 23 грудня атакували Україну загалом 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів, запущеними з напрямків російських Брянська та Орла.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 09.00:
- підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях;
- через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків);
- у Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.
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