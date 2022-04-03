Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія завдала ракетні удари по Миколаєву, фото: «Корреспондент.нет»

По Миколаєву були завдані ракетні удари — мер

3 кві 2022, 14:07
999

По Миколаєву ворог сьогодні, 3 квітня, завдав ракетних ударів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, не розкриваючи деталей.



.

Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією — пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook, — наголосив він.

Нагадаємо, 29 березня росія завдала ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Сьогодні, 3 квітня, встановлено вже 36 жертв цього авіаудару — тіла 34 загиблих виявили рятувальники, ще двоє поранених померли у лікарнях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів