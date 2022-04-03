Россия нанесла ракетные удары по Николаеву, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/n169190-po-nikolaevu-byli-naneseny-raketnye-udary-mer.html

Ракурс

По Миколаєву ворог сьогодні, 3 квітня, завдав ракетних ударів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, не розкриваючи деталей.

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Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією — пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook, — наголосив він.

Нагадаємо, 29 березня росія завдала ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Сьогодні, 3 квітня, встановлено вже 36 жертв цього авіаудару — тіла 34 загиблих виявили рятувальники, ще двоє поранених померли у лікарнях.