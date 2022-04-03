Украинские десантники взяли под контроль Припять и участок границы с Беларусью

Украинские десантники взяли под контроль город Припять, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Підрозділи українських Десантно-штурмових військ взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку держкордону України з Білоруссю.

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу Збройних сил України, опублікувавши відповідне фото.

Сьогодні, 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з республікою білорусь, — зазначається в повідомленні. — Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!

Цей регіон окупанти захопили в перші дні масштабного вторгнення в Україну. 31 березня всі окупаційні війська РФ залишили зону відчуження на ЧАЕС у Прип’яті, розграбувавши перед чим приміщення атомної електростанції та розташований поруч готель.

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2 квітня українські війська, повернувши контроль над електростанцією, підняли біля її адміністративної будівлі український прапор.