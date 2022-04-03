Арестович заявил, что стал подполковником

Алексей Арестович, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n169188-arestovich-zayavil-chto-stal-podpolkovnikom.html

Ракурс

Радник президента Олексій Арестович повідомив, що йому було присвоєно військове звання підполковника.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 3 квітня, на сторінці Арестовича в соціальній мережі Фейсбук. У повідомленні опубліковано фото частини частини документа, де вказано: «Арестовичу Олексію […] звання підполковника».

Варто було на кілька днів відлучитися, — прокоментував Арестович цю інформацію.

Деталей щодо причин та обставин присвоєння нового звання Арестович не навів, зазначивши у коментарях, що «колишніх у моїй професії не буває".

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Згідно з даними відкритих джерел, в Арестовича було звання майора.