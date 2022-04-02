Киевская область освобождена от оккупантов – Минобороны

https://racurs.ua/n169178-kievskaya-oblast-osvobojdena-ot-okkupantov-minoborony.html

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Київська область повністю звільнена від окупантів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область — звільнені від загарбників, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Також Національна гвардія повідомила, що в Немішаєвому на Київщині після звільнення від російських окупантів підняли український прапор біля селищної ради.

Підрозділи Нацгвардії продовжують допомагати звільняти населені пункти Вишгородського, Бучанського та Броварського районів на Київщині від російських загарбників, — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України прозвітував про ситуацію на фронті станом на вечір 2 квітня.

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На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону Україні вглиб території республіки Білорусь. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.